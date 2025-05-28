货币 / NXL
NXL: Nexalin Technology Inc
0.81 USD 0.03 (3.57%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXL汇率已更改-3.57%。当日，交易品种以低点0.80和高点0.85进行交易。
关注Nexalin Technology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXL新闻
- Nexalin Technology earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Jefferies upgrades Nuix stock rating to Buy despite price target cut
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.02%
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.79%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Nuix stock initiated at sector perform by RBC on data growth potential
- Nexalin Technology closes partial over-allotment option
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.27%
- Nexalin Technology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
日范围
0.80 0.85
年范围
0.59 4.49
- 前一天收盘价
- 0.84
- 开盘价
- 0.84
- 卖价
- 0.81
- 买价
- 1.11
- 最低价
- 0.80
- 最高价
- 0.85
- 交易量
- 166
- 日变化
- -3.57%
- 月变化
- -13.83%
- 6个月变化
- -57.59%
- 年变化
- 22.73%
