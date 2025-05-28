KurseKategorien
NXL: Nexalin Technology Inc

0.90 USD 0.11 (13.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NXL hat sich für heute um 13.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.82 bis zu einem Hoch von 0.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Nexalin Technology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.82 0.93
Jahresspanne
0.59 4.49
Vorheriger Schlusskurs
0.79
Eröffnung
0.82
Bid
0.90
Ask
1.20
Tief
0.82
Hoch
0.93
Volumen
322
Tagesänderung
13.92%
Monatsänderung
-4.26%
6-Monatsänderung
-52.88%
Jahresänderung
36.36%
