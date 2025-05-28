通貨 / NXL
NXL: Nexalin Technology Inc
0.79 USD 0.02 (2.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXLの今日の為替レートは、-2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり0.79の安値と0.84の高値で取引されました。
Nexalin Technology Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NXL News
- Nexalin Technology earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Jefferies upgrades Nuix stock rating to Buy despite price target cut
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.02%
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.79%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Nuix stock initiated at sector perform by RBC on data growth potential
- Nexalin Technology closes partial over-allotment option
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.27%
- Nexalin Technology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
1日のレンジ
0.79 0.84
1年のレンジ
0.59 4.49
- 以前の終値
- 0.81
- 始値
- 0.81
- 買値
- 0.79
- 買値
- 1.09
- 安値
- 0.79
- 高値
- 0.84
- 出来高
- 224
- 1日の変化
- -2.47%
- 1ヶ月の変化
- -15.96%
- 6ヶ月の変化
- -58.64%
- 1年の変化
- 19.70%
