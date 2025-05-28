Divisas / NXL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NXL: Nexalin Technology Inc
0.81 USD 0.03 (3.57%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXL de hoy ha cambiado un -3.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.80, mientras que el máximo ha alcanzado 0.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nexalin Technology Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXL News
- Nexalin Technology earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Jefferies upgrades Nuix stock rating to Buy despite price target cut
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.02%
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.79%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Nuix stock initiated at sector perform by RBC on data growth potential
- Nexalin Technology closes partial over-allotment option
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.27%
- Nexalin Technology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Rango diario
0.80 0.85
Rango anual
0.59 4.49
- Cierres anteriores
- 0.84
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.81
- Ask
- 1.11
- Low
- 0.80
- High
- 0.85
- Volumen
- 166
- Cambio diario
- -3.57%
- Cambio mensual
- -13.83%
- Cambio a 6 meses
- -57.59%
- Cambio anual
- 22.73%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B