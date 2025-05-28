QuotazioniSezioni
Valute / NXL
Tornare a Azioni

NXL: Nexalin Technology Inc

0.93 USD 0.14 (17.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXL ha avuto una variazione del 17.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.97.

Segui le dinamiche di Nexalin Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXL News

Intervallo Giornaliero
0.82 0.97
Intervallo Annuale
0.59 4.49
Chiusura Precedente
0.79
Apertura
0.82
Bid
0.93
Ask
1.23
Minimo
0.82
Massimo
0.97
Volume
563
Variazione giornaliera
17.72%
Variazione Mensile
-1.06%
Variazione Semestrale
-51.31%
Variazione Annuale
40.91%
21 settembre, domenica