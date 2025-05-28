Valute / NXL
NXL: Nexalin Technology Inc
0.93 USD 0.14 (17.72%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXL ha avuto una variazione del 17.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.97.
Segui le dinamiche di Nexalin Technology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXL News
- Nexalin Technology earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Jefferies upgrades Nuix stock rating to Buy despite price target cut
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.02%
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.79%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Nuix stock initiated at sector perform by RBC on data growth potential
- Nexalin Technology closes partial over-allotment option
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.27%
- Nexalin Technology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Intervallo Giornaliero
0.82 0.97
Intervallo Annuale
0.59 4.49
- Chiusura Precedente
- 0.79
- Apertura
- 0.82
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Minimo
- 0.82
- Massimo
- 0.97
- Volume
- 563
- Variazione giornaliera
- 17.72%
- Variazione Mensile
- -1.06%
- Variazione Semestrale
- -51.31%
- Variazione Annuale
- 40.91%
