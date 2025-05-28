CotationsSections
Devises / NXL
Retour à Actions

NXL: Nexalin Technology Inc

0.93 USD 0.14 (17.72%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NXL a changé de 17.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.82 et à un maximum de 0.97.

Suivez la dynamique Nexalin Technology Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXL Nouvelles

Range quotidien
0.82 0.97
Range Annuel
0.59 4.49
Clôture Précédente
0.79
Ouverture
0.82
Bid
0.93
Ask
1.23
Plus Bas
0.82
Plus Haut
0.97
Volume
563
Changement quotidien
17.72%
Changement Mensuel
-1.06%
Changement à 6 Mois
-51.31%
Changement Annuel
40.91%
20 septembre, samedi