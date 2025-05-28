FiyatlarBölümler
Dövizler / NXL
NXL: Nexalin Technology Inc

0.93 USD 0.14 (17.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXL fiyatı bugün 17.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.97 aralığında işlem gördü.

Nexalin Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.82 0.97
Yıllık aralık
0.59 4.49
Önceki kapanış
0.79
Açılış
0.82
Satış
0.93
Alış
1.23
Düşük
0.82
Yüksek
0.97
Hacim
563
Günlük değişim
17.72%
Aylık değişim
-1.06%
6 aylık değişim
-51.31%
Yıllık değişim
40.91%
