Dövizler / NXL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NXL: Nexalin Technology Inc
0.93 USD 0.14 (17.72%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXL fiyatı bugün 17.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.97 aralığında işlem gördü.
Nexalin Technology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXL haberleri
- Nexalin Technology earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Jefferies upgrades Nuix stock rating to Buy despite price target cut
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.02%
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.79%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Nuix stock initiated at sector perform by RBC on data growth potential
- Nexalin Technology closes partial over-allotment option
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.27%
- Nexalin Technology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Günlük aralık
0.82 0.97
Yıllık aralık
0.59 4.49
- Önceki kapanış
- 0.79
- Açılış
- 0.82
- Satış
- 0.93
- Alış
- 1.23
- Düşük
- 0.82
- Yüksek
- 0.97
- Hacim
- 563
- Günlük değişim
- 17.72%
- Aylık değişim
- -1.06%
- 6 aylık değişim
- -51.31%
- Yıllık değişim
- 40.91%
21 Eylül, Pazar