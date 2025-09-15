Валюты / NVO
NVO: Novo Nordisk A/S
57.19 USD 1.57 (2.82%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVO за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.62, а максимальная — 57.73.
Следите за динамикой Novo Nordisk A/S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NVO
- Novo Nordisk планирует полномасштабный запуск перорального семаглутида в США в 2026 году
- Novo Nordisk plans full U.S. launch of oral semaglutide in 2026
- Lilly sees obesity drug leadership beyond US as it leans on consumer-focused strategy
- Barclays начинает освещение акций Scholar Rock с рейтингом "Перевес"
- 2 High-Yield Dividend Stocks You'll Wish You Had Bought 10 Years From Now
- AbbVie и Novo получают поддержку от Berenberg, в то время как Lilly и Merck сталкиваются с понижением рейтинга
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- Eli Lilly подаст заявки на одобрение таблеток для похудения на нескольких рынках
- Eli Lilly to file for weight-loss pill approval in multiple markets
- Berenberg upgrades Novo Nordisk stock rating to Buy on growth outlook
- FDA Slams Hims & Hers With A Warning Letter. Investors Slam Hims Stock.
- Why Novo Nordisk Stock Popped Today
- U.S. FDA sends drug advertising warning letters to Lilly, Novo, Hims
- Wall Street Lunch: Cup Of Coffee To Get Costlier (undefined:KC1:COM)
- AMGN vs. VKTX: Which Biotech Stock Is the Better Obesity Play?
- Factbox-Global drugmakers rush to boost US presence as tariff threat looms
- Is ABBV Stock a Buy, Hold, or Sell After Its Almost 23% Rise YTD?
- Акции Hims & Hers падают после предупреждения FDA о заявлениях по семаглутиду
- Hims & Hers stock falls after FDA warning over semaglutide claims
- Will Rybelsus' Updated EU Label Propel Fresh Growth Potential for NVO?
- Novo Nordisk’s Wegovy may quiet thoughts about food, study shows; shares up
- Lilly weight-loss pill could be FDA-approved by year-end
- Here Is My Top Stock Pick Among the Weight Loss Industry Leaders
- The Secret Blue-Chip Rally No One Knows About: 4 Amazing Ideas To Consider
Дневной диапазон
56.62 57.73
Годовой диапазон
46.90 120.56
- Предыдущее закрытие
- 55.62
- Open
- 57.10
- Bid
- 57.19
- Ask
- 57.49
- Low
- 56.62
- High
- 57.73
- Объем
- 30.981 K
- Дневное изменение
- 2.82%
- Месячное изменение
- 0.76%
- 6-месячное изменение
- -18.28%
- Годовое изменение
- -51.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.