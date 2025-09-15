КотировкиРазделы
NVO: Novo Nordisk A/S

57.19 USD 1.57 (2.82%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVO за сегодня изменился на 2.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.62, а максимальная — 57.73.

Следите за динамикой Novo Nordisk A/S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.62 57.73
Годовой диапазон
46.90 120.56
Предыдущее закрытие
55.62
Open
57.10
Bid
57.19
Ask
57.49
Low
56.62
High
57.73
Объем
30.981 K
Дневное изменение
2.82%
Месячное изменение
0.76%
6-месячное изменение
-18.28%
Годовое изменение
-51.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.