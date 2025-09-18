Dövizler / NVO
NVO: Novo Nordisk A/S
61.41 USD 0.45 (0.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NVO fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.72 ve Yüksek fiyatı olarak 62.32 aralığında işlem gördü.
Novo Nordisk A/S hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
60.72 62.32
Yıllık aralık
46.90 120.56
- Önceki kapanış
- 61.86
- Açılış
- 62.28
- Satış
- 61.41
- Alış
- 61.71
- Düşük
- 60.72
- Yüksek
- 62.32
- Hacim
- 23.842 K
- Günlük değişim
- -0.73%
- Aylık değişim
- 8.19%
- 6 aylık değişim
- -12.25%
- Yıllık değişim
- -48.30%
21 Eylül, Pazar