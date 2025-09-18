CotationsSections
NVO: Novo Nordisk A/S

61.41 USD 0.45 (0.73%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NVO a changé de -0.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.72 et à un maximum de 62.32.

Suivez la dynamique Novo Nordisk A/S. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
60.72 62.32
Range Annuel
46.90 120.56
Clôture Précédente
61.86
Ouverture
62.28
Bid
61.41
Ask
61.71
Plus Bas
60.72
Plus Haut
62.32
Volume
23.842 K
Changement quotidien
-0.73%
Changement Mensuel
8.19%
Changement à 6 Mois
-12.25%
Changement Annuel
-48.30%
