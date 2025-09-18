Währungen / NVO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVO: Novo Nordisk A/S
61.29 USD 0.57 (0.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVO hat sich für heute um -0.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.72 bis zu einem Hoch von 62.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Novo Nordisk A/S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVO News
- Stock Market Rallies To New Highs On Fed Rate Cut, Nvidia News; Tesla Jumps: Weekly Review
- The Weight-Loss Craze Boosted The $186 Billion Telehealth Industry. What It Means For Investors.
- Novo Nordisk: Don't Be Deterred By Outlook Downgrades (NYSE:NVO)
- Can Novo Nordisk Hold Its Edge as the GLP-1 Battle With LLY Heats Up?
- Can Bristol Myers Squibb's Restructuring Program Boost Earnings Growth?
- As inflows to U.S. stocks crest to biggest in more than a year, Bank of America says it’s time to ‘chase the laggards’
- Why Shares in Novo Nordisk Soared This Week
- Wall Street Breakfast Podcast: FedEx Delivers Surprise
- Novo Nordisk Stock: Attractive Buying Opportunity In A Distracted Market (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk Pops On 'Significant' Weight Loss For Oral Wegovy
- Novo Nordisk streicht im Zuge der Restrukturierung US-Vertriebsteam - Reuters
- Novo Nordisk cuts U.S. sales team as part of broader restructuring - Reuters
- Exclusive-Novo Nordisk cuts US obesity education team as layoffs begin, say sources, online posts
- Why Novo Nordisk Stock Popped Again Today
- Here's Why Novo Nordisk and Eli Lilly Could Still Be Absurdly Underrated Stocks to Buy Today
- LLY's Orforglipron Tops NVO's Oral Pill in Diabetes Study: What's Next?
- BMO Kapital: Novo Nordis-Aktie bleibt "Market Perform"
- Novo Nordisk stock rating reiterated at Market Perform by BMO Capital
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating für Eli Lilly nach Studiendaten
- Eli Lilly stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Novo Nordisk: UBS bestätigt "Neutral"-Rating nach Investorenveranstaltung
- Novo Nordisk stock holds steady as UBS reiterates Neutral rating
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
Tagesspanne
60.72 62.32
Jahresspanne
46.90 120.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.86
- Eröffnung
- 62.28
- Bid
- 61.29
- Ask
- 61.59
- Tief
- 60.72
- Hoch
- 62.32
- Volumen
- 18.837 K
- Tagesänderung
- -0.92%
- Monatsänderung
- 7.98%
- 6-Monatsänderung
- -12.42%
- Jahresänderung
- -48.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K