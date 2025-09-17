Moedas / NVO
NVO: Novo Nordisk A/S
61.86 USD 3.66 (6.29%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVO para hoje mudou para 6.29%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 60.84 e o mais alto foi 62.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Novo Nordisk A/S. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
60.84 62.25
Faixa anual
46.90 120.56
- Fechamento anterior
- 58.20
- Open
- 61.80
- Bid
- 61.86
- Ask
- 62.16
- Low
- 60.84
- High
- 62.25
- Volume
- 39.604 K
- Mudança diária
- 6.29%
- Mudança mensal
- 8.99%
- Mudança de 6 meses
- -11.60%
- Mudança anual
- -47.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh