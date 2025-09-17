通貨 / NVO
NVO: Novo Nordisk A/S
61.86 USD 3.66 (6.29%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVOの今日の為替レートは、6.29%変化しました。日中、通貨は1あたり60.84の安値と62.25の高値で取引されました。
Novo Nordisk A/Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NVO News
- Novo Nordisk Stock: Attractive Buying Opportunity In A Distracted Market (NYSE:NVO)
- Novo Nordisk Pops On 'Significant' Weight Loss For Oral Wegovy
- ノボ・ノルディスク、広範な再編の一環として米国販売チームを削減
- Novo Nordisk cuts U.S. sales team as part of broader restructuring - Reuters
- Exclusive-Novo Nordisk cuts US obesity education team as layoffs begin, say sources, online posts
- Why Novo Nordisk Stock Popped Again Today
- Here's Why Novo Nordisk and Eli Lilly Could Still Be Absurdly Underrated Stocks to Buy Today
- LLY's Orforglipron Tops NVO's Oral Pill in Diabetes Study: What's Next?
- BMOキャピタルがノボ・ノルディスク株の「マーケットパフォーム」評価を維持
- Novo Nordisk stock rating reiterated at Market Perform by BMO Capital
- It Is Time To Buy Novo Nordisk Hand Over Fist (NYSE:NVO)
- キャンター・フィッツジェラルド社、イーライリリー・アンド・カンパニーの「オーバーウェイト」評価を維持
- Eli Lilly stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- ノボ・ノルディスク株、UBSがニュートラル評価を維持し安定推移
- Novo Nordisk stock holds steady as UBS reiterates Neutral rating
- Here’s the case for equities to ‘explode higher’ in October. Buy any dips along the way, says JPMorgan.
- Novo Nordisk Stock (NVO) Surges as Wegovy Pill Delivers Big Weight-Loss Gains - TipRanks.com
- Ozempic cuts heart-attack risk by nearly 25% in older patients, new study finds
- Novo Nordisk Shares Jump as Ozempic Outperforms Lilly's Trulicity in Heart Study
- Novo Nordisk A/S (NVO) R&D Investor Event Call Transcript
- イーライリリー・アンド・カンパニーのマウンジャロ、小児糖尿病試験で強力な結果を示す
- Novo Nordisk A/S (NVO) R&D Investor Event Call Transcript
- Novo Nordisk A/S (NVO) Special Call - Slideshow (NYSE:NVO) 2025-09-17
- Eli Lilly: New Orforglipron Data In Focus As Commercial Business Outperforms (NYSE:LLY)
1日のレンジ
60.84 62.25
1年のレンジ
46.90 120.56
- 以前の終値
- 58.20
- 始値
- 61.80
- 買値
- 61.86
- 買値
- 62.16
- 安値
- 60.84
- 高値
- 62.25
- 出来高
- 39.604 K
- 1日の変化
- 6.29%
- 1ヶ月の変化
- 8.99%
- 6ヶ月の変化
- -11.60%
- 1年の変化
- -47.92%
