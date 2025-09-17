Divisas / NVO
NVO: Novo Nordisk A/S
58.20 USD 1.01 (1.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVO de hoy ha cambiado un 1.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.67, mientras que el máximo ha alcanzado 59.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Novo Nordisk A/S. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NVO News
- Ozempic cuts heart-attack risk by nearly 25% in older patients, new study finds
- Mounjaro de Lilly muestra resultados sólidos en ensayo de diabetes pediátrica
- Novo Nordisk A/S (NVO) Special Call - Slideshow (NYSE:NVO) 2025-09-17
- Eli Lilly: New Orforglipron Data In Focus As Commercial Business Outperforms (NYSE:LLY)
- Weight-loss drug giants face sternest test yet
- Why Novo Nordisk Stock Popped Today
- GLP-1 drugs could save millions of lives — and spark a pension crisis
- NVO Stock Rises on Upbeat Phase III Data for Cagrilintide in Obesity
- Eli Lilly stock rises as oral diabetes drug outperforms Novo Nordisk rival
- Novo Nordisk plans full U.S. launch of oral semaglutide in 2026
- Lilly sees obesity drug leadership beyond US as it leans on consumer-focused strategy
- 2 High-Yield Dividend Stocks You'll Wish You Had Bought 10 Years From Now
- AbbVie, Novo get Berenberg boost while Lilly, Merck face downgrades
- Eli Lilly presentará solicitud de aprobación para píldora para bajar de peso en múltiples mercados
Rango diario
57.67 59.15
Rango anual
46.90 120.56
- Cierres anteriores
- 57.19
- Open
- 57.78
- Bid
- 58.20
- Ask
- 58.50
- Low
- 57.67
- High
- 59.15
- Volumen
- 27.483 K
- Cambio diario
- 1.77%
- Cambio mensual
- 2.54%
- Cambio a 6 meses
- -16.83%
- Cambio anual
- -51.01%
