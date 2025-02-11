Валюты / NTIC
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.62 USD 0.13 (1.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NTIC за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.82.
Следите за динамикой Northern Technologies International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NTIC
- Northern Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Northern Technologies Q3 2025 misses EPS expectations
- Northern Technologies earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- S&P 500 Records Biggest Surge Since 2008 As Trump Pauses Tariffs: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), CarMax (NYSE:KMX)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Northern Technologies (NASDAQ:NTIC), Albemarle (NYSE:ALB)
Дневной диапазон
7.62 7.82
Годовой диапазон
6.75 15.09
- Предыдущее закрытие
- 7.75
- Open
- 7.75
- Bid
- 7.62
- Ask
- 7.92
- Low
- 7.62
- High
- 7.82
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -1.68%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- -26.73%
- Годовое изменение
- -38.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.