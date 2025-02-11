КотировкиРазделы
NTIC: Northern Technologies International Corporation

7.62 USD 0.13 (1.68%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NTIC за сегодня изменился на -1.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.62, а максимальная — 7.82.

Следите за динамикой Northern Technologies International Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.62 7.82
Годовой диапазон
6.75 15.09
Предыдущее закрытие
7.75
Open
7.75
Bid
7.62
Ask
7.92
Low
7.62
High
7.82
Объем
37
Дневное изменение
-1.68%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
-26.73%
Годовое изменение
-38.55%
