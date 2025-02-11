通貨 / NTIC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.89 USD 0.19 (2.47%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NTICの今日の為替レートは、2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり7.71の安値と7.96の高値で取引されました。
Northern Technologies International Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTIC News
- Northern Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Northern Technologies Q3 2025 misses EPS expectations
- Northern Technologies earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- S&P 500 Records Biggest Surge Since 2008 As Trump Pauses Tariffs: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), CarMax (NYSE:KMX)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Northern Technologies (NASDAQ:NTIC), Albemarle (NYSE:ALB)
1日のレンジ
7.71 7.96
1年のレンジ
6.75 15.09
- 以前の終値
- 7.70
- 始値
- 7.76
- 買値
- 7.89
- 買値
- 8.19
- 安値
- 7.71
- 高値
- 7.96
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- 2.47%
- 1ヶ月の変化
- 6.62%
- 6ヶ月の変化
- -24.13%
- 1年の変化
- -36.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K