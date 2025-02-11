Divisas / NTIC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.70 USD 0.08 (1.05%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NTIC de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.65, mientras que el máximo ha alcanzado 7.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Northern Technologies International Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTIC News
- Northern Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Northern Technologies Q3 2025 misses EPS expectations
- Northern Technologies earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- S&P 500 Records Biggest Surge Since 2008 As Trump Pauses Tariffs: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), CarMax (NYSE:KMX)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Northern Technologies (NASDAQ:NTIC), Albemarle (NYSE:ALB)
Rango diario
7.65 7.89
Rango anual
6.75 15.09
- Cierres anteriores
- 7.62
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Low
- 7.65
- High
- 7.89
- Volumen
- 43
- Cambio diario
- 1.05%
- Cambio mensual
- 4.05%
- Cambio a 6 meses
- -25.96%
- Cambio anual
- -37.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B