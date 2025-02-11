Valute / NTIC
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.72 USD 0.17 (2.15%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NTIC ha avuto una variazione del -2.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.72 e ad un massimo di 7.90.
Segui le dinamiche di Northern Technologies International Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.72 7.90
Intervallo Annuale
6.75 15.09
- Chiusura Precedente
- 7.89
- Apertura
- 7.76
- Bid
- 7.72
- Ask
- 8.02
- Minimo
- 7.72
- Massimo
- 7.90
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -2.15%
- Variazione Mensile
- 4.32%
- Variazione Semestrale
- -25.77%
- Variazione Annuale
- -37.74%
21 settembre, domenica