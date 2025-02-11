Moedas / NTIC
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.89 USD 0.19 (2.47%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTIC para hoje mudou para 2.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.71 e o mais alto foi 7.96.
Veja a dinâmica do par de moedas Northern Technologies International Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NTIC Notícias
Faixa diária
7.71 7.96
Faixa anual
6.75 15.09
- Fechamento anterior
- 7.70
- Open
- 7.76
- Bid
- 7.89
- Ask
- 8.19
- Low
- 7.71
- High
- 7.96
- Volume
- 59
- Mudança diária
- 2.47%
- Mudança mensal
- 6.62%
- Mudança de 6 meses
- -24.13%
- Mudança anual
- -36.37%
