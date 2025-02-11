Devises / NTIC
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.72 USD 0.17 (2.15%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NTIC a changé de -2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.72 et à un maximum de 7.90.
Suivez la dynamique Northern Technologies International Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NTIC Nouvelles
- Northern Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Northern Technologies Q3 2025 misses EPS expectations
- Northern Technologies earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Delta Air Lines, Levi Strauss, Conagra Foods set to report Thursday
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Lower Ahead Of March Inflation Release: Expert Highlights 'Fairly Weak Returns' After 5%+ Gains In S&P 500 - Apple (NASDAQ:AAPL), Amtech Systems (NASDAQ:ASYS)
- S&P 500 Records Biggest Surge Since 2008 As Trump Pauses Tariffs: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - Apple (NASDAQ:AAPL), CarMax (NYSE:KMX)
- CarMax, Lovesac And 3 Stocks To Watch Heading Into Thursday - Amtech Systems (NASDAQ:ASYS), CarMax (NYSE:KMX)
- Why GCL Global Holdings Shares Are Trading Higher By Around 107%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Northern Technologies (NASDAQ:NTIC), Albemarle (NYSE:ALB)
Range quotidien
7.72 7.90
Range Annuel
6.75 15.09
- Clôture Précédente
- 7.89
- Ouverture
- 7.76
- Bid
- 7.72
- Ask
- 8.02
- Plus Bas
- 7.72
- Plus Haut
- 7.90
- Volume
- 70
- Changement quotidien
- -2.15%
- Changement Mensuel
- 4.32%
- Changement à 6 Mois
- -25.77%
- Changement Annuel
- -37.74%
20 septembre, samedi