货币 / NTIC
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.74 USD 0.12 (1.57%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NTIC汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点7.65和高点7.89进行交易。
关注Northern Technologies International Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NTIC新闻
- Northern Technologies stock rating reiterated at Outperform by Northland
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Northern Technologies Q3 2025 misses EPS expectations
- Northern Technologies earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
- Northern Technologies International Corporation (NTIC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Northern Technologies (NASDAQ:NTIC), Albemarle (NYSE:ALB)
日范围
7.65 7.89
年范围
6.75 15.09
- 前一天收盘价
- 7.62
- 开盘价
- 7.65
- 卖价
- 7.74
- 买价
- 8.04
- 最低价
- 7.65
- 最高价
- 7.89
- 交易量
- 22
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 4.59%
- 6个月变化
- -25.58%
- 年变化
- -37.58%
