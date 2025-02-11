Währungen / NTIC
NTIC: Northern Technologies International Corporation
7.86 USD 0.03 (0.38%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NTIC hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.74 bis zu einem Hoch von 7.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Northern Technologies International Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.74 7.86
Jahresspanne
6.75 15.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.89
- Eröffnung
- 7.76
- Bid
- 7.86
- Ask
- 8.16
- Tief
- 7.74
- Hoch
- 7.86
- Volumen
- 36
- Tagesänderung
- -0.38%
- Monatsänderung
- 6.22%
- 6-Monatsänderung
- -24.42%
- Jahresänderung
- -36.61%
