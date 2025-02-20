Валюты / MPTI
MPTI: M-tron Industries Inc
48.53 USD 0.40 (0.83%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MPTI за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.52, а максимальная — 48.74.
Следите за динамикой M-tron Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MPTI
Дневной диапазон
47.52 48.74
Годовой диапазон
34.51 71.10
- Предыдущее закрытие
- 48.13
- Open
- 47.93
- Bid
- 48.53
- Ask
- 48.83
- Low
- 47.52
- High
- 48.74
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 8.45%
- 6-месячное изменение
- 16.57%
- Годовое изменение
- 16.57%
