Валюты / MBS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.75 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBS за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.74, а максимальная — 8.77.
Следите за динамикой Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MBS
- PIMCO recommends Fed halt mortgage unwind to boost housing market
- How are mortgage rates determined?
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- Where Will AGNC Stock Be in 1 Year?
- Is AGNC Investment Stock a Buy Now?
- MBS: High-Quality Income ETF, 5.1% Dividend Yield (NASDAQ:MBS)
- China may make a ‘retaliatory’ move that experts say will ‘hit' US homeowners 'hard.' Here's what's happening
- MBS: Best-In-Class Total Return, Soon To Be Brookfield-Controlled (NASDAQ:MBS)
Дневной диапазон
8.74 8.77
Годовой диапазон
8.37 9.07
- Предыдущее закрытие
- 8.74
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.75
- Ask
- 9.05
- Low
- 8.74
- High
- 8.77
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 0.92%
- Годовое изменение
- -1.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.