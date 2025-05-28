货币 / MBS
MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.77 USD 0.02 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MBS汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点8.77和高点8.80进行交易。
关注Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MBS新闻
日范围
8.77 8.80
年范围
8.37 9.07
- 前一天收盘价
- 8.75
- 开盘价
- 8.80
- 卖价
- 8.77
- 买价
- 9.07
- 最低价
- 8.77
- 最高价
- 8.80
- 交易量
- 28
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 1.62%
- 6个月变化
- 1.15%
- 年变化
- -1.13%
