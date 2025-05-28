Devises / MBS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.76 USD 0.01 (0.11%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MBS a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.74 et à un maximum de 8.77.
Suivez la dynamique Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBS Nouvelles
- PIMCO recommends Fed halt mortgage unwind to boost housing market
- How are mortgage rates determined?
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- Where Will AGNC Stock Be in 1 Year?
- Is AGNC Investment Stock a Buy Now?
- MBS: High-Quality Income ETF, 5.1% Dividend Yield (NASDAQ:MBS)
- China may make a ‘retaliatory’ move that experts say will ‘hit' US homeowners 'hard.' Here's what's happening
- MBS: Best-In-Class Total Return, Soon To Be Brookfield-Controlled (NASDAQ:MBS)
Range quotidien
8.74 8.77
Range Annuel
8.37 9.07
- Clôture Précédente
- 8.75
- Ouverture
- 8.75
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Plus Bas
- 8.74
- Plus Haut
- 8.77
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 1.51%
- Changement à 6 Mois
- 1.04%
- Changement Annuel
- -1.24%
20 septembre, samedi