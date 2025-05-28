Valute / MBS
MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.76 USD 0.01 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBS ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.74 e ad un massimo di 8.77.
Segui le dinamiche di Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MBS News
Intervallo Giornaliero
8.74 8.77
Intervallo Annuale
8.37 9.07
- Chiusura Precedente
- 8.75
- Apertura
- 8.75
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Minimo
- 8.74
- Massimo
- 8.77
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 1.51%
- Variazione Semestrale
- 1.04%
- Variazione Annuale
- -1.24%
21 settembre, domenica