MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.75 USD 0.02 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MBSの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.73の安値と8.81の高値で取引されました。
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
8.73 8.81
1年のレンジ
8.37 9.07
- 以前の終値
- 8.77
- 始値
- 8.81
- 買値
- 8.75
- 買値
- 9.05
- 安値
- 8.73
- 高値
- 8.81
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 1.39%
- 6ヶ月の変化
- 0.92%
- 1年の変化
- -1.35%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K