통화 / MBS
MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.76 USD 0.01 (0.11%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MBS 환율이 오늘 0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.74이고 고가는 8.77이었습니다.
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBS News
일일 변동 비율
8.74 8.77
년간 변동
8.37 9.07
- 이전 종가
- 8.75
- 시가
- 8.75
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- 저가
- 8.74
- 고가
- 8.77
- 볼륨
- 20
- 일일 변동
- 0.11%
- 월 변동
- 1.51%
- 6개월 변동
- 1.04%
- 년간 변동율
- -1.24%
20 9월, 토요일