Währungen / MBS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MBS: Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
8.76 USD 0.01 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MBS hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.74 bis zu einem Hoch von 8.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Angel Oak Funds Trust Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MBS News
- PIMCO recommends Fed halt mortgage unwind to boost housing market
- How are mortgage rates determined?
- Columbia Balanced Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CBLAX)
- Where Will AGNC Stock Be in 1 Year?
- Is AGNC Investment Stock a Buy Now?
- MBS: High-Quality Income ETF, 5.1% Dividend Yield (NASDAQ:MBS)
- China may make a ‘retaliatory’ move that experts say will ‘hit' US homeowners 'hard.' Here's what's happening
- MBS: Best-In-Class Total Return, Soon To Be Brookfield-Controlled (NASDAQ:MBS)
Tagesspanne
8.74 8.77
Jahresspanne
8.37 9.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.75
- Eröffnung
- 8.75
- Bid
- 8.76
- Ask
- 9.06
- Tief
- 8.74
- Hoch
- 8.77
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 1.51%
- 6-Monatsänderung
- 1.04%
- Jahresänderung
- -1.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K