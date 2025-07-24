Валюты / MAC
MAC: Macerich Company (The)
18.00 USD 0.12 (0.66%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MAC за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.82, а максимальная — 18.12.
Следите за динамикой Macerich Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MAC
- Alexandria Real Estate Stock: Why This REIT Remains A Top Pick (NYSE:ARE)
- The Macerich Company (MAC) Presents at BofA Securities 2025 Global Real Estate Conference
- The More It Drops, The More I Buy
- Macerich sells Lakewood Center and Valley Mall for combined $354.2 million
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- Macerich Q2 FFO Misses Estimates, Occupancy Declines Y/Y
- The Macerich Company (MAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Macerich earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Macerich (MAC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Macerich (MAC) Q2 FFO Miss Estimates
- Earnings call transcript: Macerich Q2 2025 sees steady NOI growth
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Federal Agricultural Mortgage (AGM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Federal Realty Investment Trust (FRT) Tops Q2 FFO and Revenue Estimates
- Stay Ahead of the Game With Macerich (MAC) Q2 Earnings: Wall Street's Insights on Key Metrics
- Macerich: A Turnaround In Progress, But Too Many Risks For Now (NYSE:MAC)
- Simon Property (SPG) Q2 FFO Beat Estimates
- Apple saw an 'unusual buying pattern' among US shoppers this year. Tim Cook explains what happened.
- Macerich declares quarterly dividend of $0.17 per share
- EPR Properties (EPR) Q2 FFO Miss Estimates
- Here's What to Expect From Simon Property This Earnings Season
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- What's in the Cards for Kimco Realty Stock in Q2 Earnings?
Дневной диапазон
17.82 18.12
Годовой диапазон
12.48 22.27
- Предыдущее закрытие
- 18.12
- Open
- 18.04
- Bid
- 18.00
- Ask
- 18.30
- Low
- 17.82
- High
- 18.12
- Объем
- 3.457 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- -0.33%
- 6-месячное изменение
- 4.83%
- Годовое изменение
- -1.26%
