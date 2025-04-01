Валюты / LPRO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.10 USD 0.06 (2.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LPRO за сегодня изменился на -2.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.08, а максимальная — 2.17.
Следите за динамикой Open Lending Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LPRO
- Open Lending Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LPRO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Open Lending Q2 2025 slides: Revenue and EBITDA decline amid strategic channel shift
- Open Lending (LPRO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Open Lending (LPRO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Open Lending appoints Massimo Monaco as new CFO
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Capital One (COF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Open Lending names CEO Jessica Buss as interim CFO after Charles Jehl’s departure
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Contact Levi & Korsinsky by June 30, 2025 Deadline to Join Class Action Against Open Lending Corporation (LPRO)
- Contact Levi & Korsinsky by June 30, 2025 Deadline to Join Class Action Against Open Lending Corporation (LPRO)
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Corporation Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Kuehn Law Encourages Investors of Open Lending Corporation to Contact Law Firm
- Open Lending Corp holds annual stockholder meeting
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Open Lending Corp. (LPRO) of a Securities Class Action Lawsuit
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Open Lending stock surges on buyout suggestion
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
Дневной диапазон
2.08 2.17
Годовой диапазон
0.79 6.92
- Предыдущее закрытие
- 2.16
- Open
- 2.17
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.08
- High
- 2.17
- Объем
- 913
- Дневное изменение
- -2.78%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- -2.78%
- Годовое изменение
- -66.18%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.