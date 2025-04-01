Valute / LPRO
LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.25 USD 0.01 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LPRO ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.12 e ad un massimo di 2.27.
Segui le dinamiche di Open Lending Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.12 2.27
Intervallo Annuale
0.79 6.92
- Chiusura Precedente
- 2.26
- Apertura
- 2.27
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Minimo
- 2.12
- Massimo
- 2.27
- Volume
- 1.287 K
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- 8.70%
- Variazione Semestrale
- 4.17%
- Variazione Annuale
- -63.77%
21 settembre, domenica