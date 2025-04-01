货币 / LPRO
LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.15 USD 0.05 (2.38%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LPRO汇率已更改2.38%。当日，交易品种以低点2.06和高点2.23进行交易。
关注Open Lending Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPRO新闻
- Open Lending Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LPRO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Open Lending Q2 2025 slides: Revenue and EBITDA decline amid strategic channel shift
- Open Lending (LPRO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Open Lending (LPRO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Open Lending appoints Massimo Monaco as new CFO
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Capital One (COF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Open Lending names CEO Jessica Buss as interim CFO after Charles Jehl’s departure
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Kuehn Law Encourages Investors of Open Lending Corporation to Contact Law Firm
- Open Lending Corp holds annual stockholder meeting
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Open Lending Corp. (LPRO) of a Securities Class Action Lawsuit
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Open Lending stock surges on buyout suggestion
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
日范围
2.06 2.23
年范围
0.79 6.92
- 前一天收盘价
- 2.10
- 开盘价
- 2.11
- 卖价
- 2.15
- 买价
- 2.45
- 最低价
- 2.06
- 最高价
- 2.23
- 交易量
- 985
- 日变化
- 2.38%
- 月变化
- 3.86%
- 6个月变化
- -0.46%
- 年变化
- -65.38%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值