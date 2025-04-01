Devises / LPRO
LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.25 USD 0.01 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LPRO a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.12 et à un maximum de 2.27.
Suivez la dynamique Open Lending Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LPRO Nouvelles
- Open Lending Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LPRO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Open Lending Q2 2025 slides: Revenue and EBITDA decline amid strategic channel shift
- Open Lending (LPRO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Open Lending (LPRO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Open Lending appoints Massimo Monaco as new CFO
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Capital One (COF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Open Lending names CEO Jessica Buss as interim CFO after Charles Jehl’s departure
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Kuehn Law Encourages Investors of Open Lending Corporation to Contact Law Firm
- Open Lending Corp holds annual stockholder meeting
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Open Lending Corp. (LPRO) of a Securities Class Action Lawsuit
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Open Lending stock surges on buyout suggestion
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
Range quotidien
2.12 2.27
Range Annuel
0.79 6.92
- Clôture Précédente
- 2.26
- Ouverture
- 2.27
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Plus Bas
- 2.12
- Plus Haut
- 2.27
- Volume
- 1.287 K
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- 8.70%
- Changement à 6 Mois
- 4.17%
- Changement Annuel
- -63.77%
