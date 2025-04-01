통화 / LPRO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.25 USD 0.01 (0.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LPRO 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.12이고 고가는 2.27이었습니다.
Open Lending Corporation - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LPRO News
- Open Lending Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LPRO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Open Lending Q2 2025 slides: Revenue and EBITDA decline amid strategic channel shift
- Open Lending (LPRO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Open Lending (LPRO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Open Lending appoints Massimo Monaco as new CFO
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Capital One (COF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Open Lending names CEO Jessica Buss as interim CFO after Charles Jehl’s departure
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Contact Levi & Korsinsky by June 30, 2025 Deadline to Join Class Action Against Open Lending Corporation (LPRO)
- Contact Levi & Korsinsky by June 30, 2025 Deadline to Join Class Action Against Open Lending Corporation (LPRO)
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Corporation Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Kuehn Law Encourages Investors of Open Lending Corporation to Contact Law Firm
- Open Lending Corp holds annual stockholder meeting
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Open Lending Corp. (LPRO) of a Securities Class Action Lawsuit
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Open Lending stock surges on buyout suggestion
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
일일 변동 비율
2.12 2.27
년간 변동
0.79 6.92
- 이전 종가
- 2.26
- 시가
- 2.27
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- 저가
- 2.12
- 고가
- 2.27
- 볼륨
- 1.287 K
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 8.70%
- 6개월 변동
- 4.17%
- 년간 변동율
- -63.77%
20 9월, 토요일