LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.26 USD 0.13 (6.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LPROの今日の為替レートは、6.10%変化しました。日中、通貨は1あたり2.12の安値と2.26の高値で取引されました。
Open Lending Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LPRO News
- Open Lending Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:LPRO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Open Lending Q2 2025 slides: Revenue and EBITDA decline amid strategic channel shift
- Open Lending (LPRO) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Open Lending (LPRO) Lags Q2 Earnings Estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Navient (NAVI) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Open Lending appoints Massimo Monaco as new CFO
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- Capital One (COF) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Open Lending names CEO Jessica Buss as interim CFO after Charles Jehl’s departure
- Open Lending Corporation Class Action: Levi & Korsinsky Reminds Open Lending Investors of the Pending Class Action Lawsuit With a Lead Plaintiff Deadline of June 30, 2025 - LPRO
- Kuehn Law Encourages Investors of Open Lending Corporation to Contact Law Firm
- Open Lending Corp holds annual stockholder meeting
- Barrack, Rodos & Bacine Notifies Shareholders of Open Lending Corp. (LPRO) of a Securities Class Action Lawsuit
- Stock Picks From Seeking Alpha's April 2025 New Analysts
- Open Lending stock surges on buyout suggestion
- Goldman Sachs, J&J, To Report Earnings As Investors Watch Out For Retail Sales Data
- Nasdaq Surges 1%; US Construction Spending Rises In February - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
- Open Lending Corporation (LPRO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Dow Dips Over 400 Points; ISM Manufacturing PMI Falls In March - bioAffinity Technologies (NASDAQ:BIAF), Aptose Biosciences (NASDAQ:APTO)
1日のレンジ
2.12 2.26
1年のレンジ
0.79 6.92
- 以前の終値
- 2.13
- 始値
- 2.18
- 買値
- 2.26
- 買値
- 2.56
- 安値
- 2.12
- 高値
- 2.26
- 出来高
- 1.153 K
- 1日の変化
- 6.10%
- 1ヶ月の変化
- 9.18%
- 6ヶ月の変化
- 4.63%
- 1年の変化
- -63.61%
