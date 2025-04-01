Währungen / LPRO
LPRO: Open Lending Corporation - Class A
2.16 USD 0.10 (4.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LPRO hat sich für heute um -4.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.12 bis zu einem Hoch von 2.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Open Lending Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.12 2.27
Jahresspanne
0.79 6.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.26
- Eröffnung
- 2.27
- Bid
- 2.16
- Ask
- 2.46
- Tief
- 2.12
- Hoch
- 2.27
- Volumen
- 257
- Tagesänderung
- -4.42%
- Monatsänderung
- 4.35%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -65.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K