LCII: LCI Industries
99.40 USD 0.50 (0.50%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LCII за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.34, а максимальная — 99.65.
Следите за динамикой LCI Industries. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
98.34 99.65
Годовой диапазон
72.31 129.38
- Предыдущее закрытие
- 99.90
- Open
- 99.58
- Bid
- 99.40
- Ask
- 99.70
- Low
- 98.34
- High
- 99.65
- Объем
- 362
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -3.63%
- 6-месячное изменение
- 13.57%
- Годовое изменение
- -17.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.