КотировкиРазделы
Валюты / KTEC
Назад в Рынок акций США

KTEC: KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

18.81 USD 0.10 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KTEC за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.95.

Следите за динамикой KraneShares Hang Seng TECH Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KTEC

Дневной диапазон
18.75 18.95
Годовой диапазон
12.60 19.11
Предыдущее закрытие
18.91
Open
18.91
Bid
18.81
Ask
19.11
Low
18.75
High
18.95
Объем
65
Дневное изменение
-0.53%
Месячное изменение
10.65%
6-месячное изменение
16.25%
Годовое изменение
29.63%
21 сентября, воскресенье