KTEC: KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
18.81 USD 0.10 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс KTEC за сегодня изменился на -0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.95.
Следите за динамикой KraneShares Hang Seng TECH Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
18.75 18.95
Годовой диапазон
12.60 19.11
- Предыдущее закрытие
- 18.91
- Open
- 18.91
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Low
- 18.75
- High
- 18.95
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -0.53%
- Месячное изменение
- 10.65%
- 6-месячное изменение
- 16.25%
- Годовое изменение
- 29.63%
21 сентября, воскресенье