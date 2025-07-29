CotizacionesSecciones
KTEC: KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

18.81 USD 0.10 (0.53%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de KTEC de hoy ha cambiado un -0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.75, mientras que el máximo ha alcanzado 18.95.

Siga la dinámica de la pareja de divisas KraneShares Hang Seng TECH Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.75 18.95
Rango anual
12.60 19.11
Cierres anteriores
18.91
Open
18.91
Bid
18.81
Ask
19.11
Low
18.75
High
18.95
Volumen
65
Cambio diario
-0.53%
Cambio mensual
10.65%
Cambio a 6 meses
16.25%
Cambio anual
29.63%
21 septiembre, domingo