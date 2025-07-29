Währungen / KTEC
KTEC: KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
18.81 USD 0.10 (0.53%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von KTEC hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 18.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die KraneShares Hang Seng TECH Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
KTEC News
Tagesspanne
18.75 18.95
Jahresspanne
12.60 19.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.91
- Eröffnung
- 18.91
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Tief
- 18.75
- Hoch
- 18.95
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 10.65%
- 6-Monatsänderung
- 16.25%
- Jahresänderung
- 29.63%
21 September, Sonntag