KTEC: KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

18.81 USD 0.10 (0.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

KTEC fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.75 ve Yüksek fiyatı olarak 18.95 aralığında işlem gördü.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
18.75 18.95
Yıllık aralık
12.60 19.11
Önceki kapanış
18.91
Açılış
18.91
Satış
18.81
Alış
19.11
Düşük
18.75
Yüksek
18.95
Hacim
65
Günlük değişim
-0.53%
Aylık değişim
10.65%
6 aylık değişim
16.25%
Yıllık değişim
29.63%
21 Eylül, Pazar