CotationsSections
Devises / KTEC
Retour à Actions

KTEC: KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

18.81 USD 0.10 (0.53%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de KTEC a changé de -0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.75 et à un maximum de 18.95.

Suivez la dynamique KraneShares Hang Seng TECH Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

KTEC Nouvelles

Range quotidien
18.75 18.95
Range Annuel
12.60 19.11
Clôture Précédente
18.91
Ouverture
18.91
Bid
18.81
Ask
19.11
Plus Bas
18.75
Plus Haut
18.95
Volume
65
Changement quotidien
-0.53%
Changement Mensuel
10.65%
Changement à 6 Mois
16.25%
Changement Annuel
29.63%
21 septembre, dimanche