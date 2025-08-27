КотировкиРазделы
Валюты / KSS
Назад в Рынок акций США

KSS: Kohl's Corporation

16.66 USD 0.63 (3.93%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс KSS за сегодня изменился на 3.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.70, а максимальная — 16.75.

Следите за динамикой Kohl's Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости KSS

Дневной диапазон
15.70 16.75
Годовой диапазон
6.04 21.39
Предыдущее закрытие
16.03
Open
16.02
Bid
16.66
Ask
16.96
Low
15.70
High
16.75
Объем
9.777 K
Дневное изменение
3.93%
Месячное изменение
12.57%
6-месячное изменение
103.17%
Годовое изменение
-20.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.