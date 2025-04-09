КотировкиРазделы
Валюты / IVT
IVT: InvenTrust Properties Corp

29.70 USD 0.28 (0.93%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IVT за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.44, а максимальная — 29.94.

Следите за динамикой InvenTrust Properties Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.44 29.94
Годовой диапазон
25.21 31.71
Предыдущее закрытие
29.98
Open
29.94
Bid
29.70
Ask
30.00
Low
29.44
High
29.94
Объем
671
Дневное изменение
-0.93%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
0.88%
Годовое изменение
4.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.