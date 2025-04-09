Валюты / IVT
IVT: InvenTrust Properties Corp
29.70 USD 0.28 (0.93%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IVT за сегодня изменился на -0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.44, а максимальная — 29.94.
Следите за динамикой InvenTrust Properties Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IVT
Дневной диапазон
29.44 29.94
Годовой диапазон
25.21 31.71
- Предыдущее закрытие
- 29.98
- Open
- 29.94
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 29.44
- High
- 29.94
- Объем
- 671
- Дневное изменение
- -0.93%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 0.88%
- Годовое изменение
- 4.72%
