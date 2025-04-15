Währungen / IVT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IVT: InvenTrust Properties Corp
29.84 USD 0.30 (1.02%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IVT hat sich für heute um 1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.45 bis zu einem Hoch von 30.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die InvenTrust Properties Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVT News
- Urban Edge Properties: 11.8% Dividend Raise + Improved Fundamentals = Bigger Upside? (UE)
- InvenTrust auf BofA-Konferenz: Strategischer Fokus auf Sunbelt-Märkte
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- The Calm Before The Cut
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- InvenTrust Core FFO Steady for Q2
- InvenTrust Properties Q2 2025 slides: Sun Belt strategy drives solid performance
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Q2 FFO Lag Estimates
- Inventrust Properties earnings beat by $1.17, revenue topped estimates
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
- Are Options Traders Betting on a Big Move in InvenTrust Properties Stock?
- 7 Stocks I'm Buying As Tariffs And Deportations Prowl Behind The Rally
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- InvenTrust Stock: A Promise Of Stable Earnings Among Retail REITs (NYSE:IVT)
- InvenTrust Properties raises quarterly dividend by 5%
- The Inflation That Wasn't
- Why I Will Never Retire
- InvenTrust Properties Corp. Announces California Portfolio Sale and Strategic Reinvestment into Sun Belt Markets
- 5 REITs I'm Buying As Housing And Labor Market Downturns Begin
- 4 Dividend Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Takes Its Toll
- The State Of REITs: April 2025 Edition
- 8 U.S. REITs Announce Dividend Increases In March
Tagesspanne
29.45 30.07
Jahresspanne
25.21 31.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.54
- Eröffnung
- 29.58
- Bid
- 29.84
- Ask
- 30.14
- Tief
- 29.45
- Hoch
- 30.07
- Volumen
- 849
- Tagesänderung
- 1.02%
- Monatsänderung
- 1.32%
- 6-Monatsänderung
- 1.36%
- Jahresänderung
- 5.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K