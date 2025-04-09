통화 / IVT
IVT: InvenTrust Properties Corp
29.71 USD 0.13 (0.44%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IVT 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.54이고 고가는 29.85이었습니다.
InvenTrust Properties Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IVT News
일일 변동 비율
29.54 29.85
년간 변동
25.21 31.71
- 이전 종가
- 29.84
- 시가
- 29.75
- Bid
- 29.71
- Ask
- 30.01
- 저가
- 29.54
- 고가
- 29.85
- 볼륨
- 464
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- 0.88%
- 6개월 변동
- 0.92%
- 년간 변동율
- 4.76%
