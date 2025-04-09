Divisas / IVT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IVT: InvenTrust Properties Corp
29.54 USD 0.16 (0.54%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IVT de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.50, mientras que el máximo ha alcanzado 30.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas InvenTrust Properties Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IVT News
- Urban Edge Properties: 11.8% Dividend Raise + Improved Fundamentals = Bigger Upside? (UE)
- Shopping Center REITs: Undervalued Despite Growth Ramp
- The Calm Before The Cut
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- InvenTrust Core FFO Steady for Q2
- InvenTrust Properties Q2 2025 slides: Sun Belt strategy drives solid performance
- InvenTrust Properties Corp. (IVT) Q2 FFO Lag Estimates
- Inventrust Properties earnings beat by $1.17, revenue topped estimates
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
- Are Options Traders Betting on a Big Move in InvenTrust Properties Stock?
- 7 Stocks I'm Buying As Tariffs And Deportations Prowl Behind The Rally
- 5 Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Pushes The Market To New Highs
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- InvenTrust Stock: A Promise Of Stable Earnings Among Retail REITs (NYSE:IVT)
- InvenTrust Properties raises quarterly dividend by 5%
- The Inflation That Wasn't
- Why I Will Never Retire
- InvenTrust Properties Corp. Announces California Portfolio Sale and Strategic Reinvestment into Sun Belt Markets
- 5 REITs I'm Buying As Housing And Labor Market Downturns Begin
- 4 Dividend Stocks I'm Buying As The 'Big Beautiful Bill' Takes Its Toll
- The State Of REITs: April 2025 Edition
- 8 U.S. REITs Announce Dividend Increases In March
- Kura Sushi Posts Downbeat Results, Joins Cal-Maine Foods And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cal-Maine Foods (NASDAQ:CALM), Ambac Financial Group (NYSE:AMBC)
Rango diario
29.50 30.20
Rango anual
25.21 31.71
- Cierres anteriores
- 29.70
- Open
- 29.88
- Bid
- 29.54
- Ask
- 29.84
- Low
- 29.50
- High
- 30.20
- Volumen
- 681
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- 0.31%
- Cambio a 6 meses
- 0.34%
- Cambio anual
- 4.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B