Валюты / INDP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
INDP: Indaptus Therapeutics Inc
2.41 USD 0.13 (5.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INDP за сегодня изменился на 5.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.24, а максимальная — 2.45.
Следите за динамикой Indaptus Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости INDP
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Indaptus Therapeutics stock falls after mixed clinical trial updates
- Indaptus reports partial response in cancer patient with Decoy20
- Indaptus Posts Narrower Loss in Q2
- Indaptus Therapeutics regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Indaptus Therapeutics raises $5.7 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics approves 1-for-28 reverse stock split
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Indaptus Therapeutics raises $2.3 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics Doses First Patient in Phase 1b/2 Combination Study of Decoy20 with PD-1 Checkpoint Inhibitor Tislelizumab
- INDP stock touches 52-week low at $0.31 amid sharp annual decline
- Indaptus Therapeutics Q1 Update: Company Advances Decoy20 Immunotherapy To Fight Cancer, Maxim Group Analyst Reiterates Buy Rating - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
- EXCLUSIVE: Indaptus Therapeutics Starts Phase 1 Combination Study of Decoy20 With BeiGene's Cancer Drug For Advanced Solid Tumors - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
Дневной диапазон
2.24 2.45
Годовой диапазон
0.27 13.40
- Предыдущее закрытие
- 2.28
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.41
- Ask
- 2.71
- Low
- 2.24
- High
- 2.45
- Объем
- 718
- Дневное изменение
- 5.70%
- Месячное изменение
- -61.69%
- 6-месячное изменение
- 338.18%
- Годовое изменение
- 97.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.